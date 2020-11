Jerónimo Martins e papeleiras pintam de verde o PSI-20

um resultado líquido de 72,8 milhões de euros, uma queda de 35,1% face ao mesmo período de 2019. Ainda assim, o grupo liderado por João Castello Branco sublinha que só no terceiro trimestre o lucro foi de 42,5 milhões de euros, o que supera em 10,2% os 38,6 milhões registados no mesmo trimestre do ano passado. A empresa acusa ainda uma melhoria no desempenho de todos os três setores de negócios que detém - pasta de papel, cimento e ambiente.





, no mesmo montante que pretendia ter pago em junho mas que optou na altura por não distribuir.

A bolsa nacional abriu a somar 0,30% para os 3.957,00 pontos, contando oito cotadas em alta, cinco em queda e quatro inalteradas. O índice nacional prolonga desta forma o sentimento positivo com o qual terminou a semana passada.Lá fora, o sentimento é misto numa semana que se adivinha de alta volatilidade, já que é marcada por dois grandes eventos nos Estados Unidos: as eleições presidenciais e a reunião da Reserva Federal. Para já, a batalha entre os dois candidatos não tem um óbvio vencedor.Por cá, a Jerónimo Martins é o peso pesado em destaque no verde, ao avançar 0,77% para os 13,74 euros. Contudo, as papeleiras são as cotadas que mostram mais força, com a Navigator a encabeçar os ganhos ao exibir uma subida de 2,80% para os 1,94 euros. Segue-se a Semapa, que aprecia 1,71% para os 6,56 euros. A Altri, mais afastada, sobe ainda 0,72% para os 3,34 euros.O setor do papel está em foco depois de ter dado novidades no final da semana passada. A Semapa apresentou contas eNa pasta de papel, a Semapa detém a Navigator, que decidiu convocar uma assembleia-geral extraordinária para aprovar o pagamento de quase(Notícia em atualização)