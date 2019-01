Jerónimo Martins e papeleiras puxam PSI-20 para máximos de dois meses

Tiago Sousa Dias

O principal índice nacional, o PSI-20, terminou a sessão desta quinta feira, dia 17 de janeiro, no verde. O PSI-20 subiu 0,62% para os 5.029,68 pontos, colocando-se em máximos de dois meses. A contribuir estiveram 11 cotadas a valorizar, contra cinco em queda e duas inalteradas.

A bolsa nacional ficou pelo terreno positivo num dia em que as principais praças europeias resvalaram para o vermelho. A Europa é em parte abalada pelo cenário de grande incerteza política no Reino Unido, depois de o acordo do Brexit ter sido chumbado por larga maioria, enquanto que a moção de censura à primeira-ministra britânica não avançou por uma reduzida margem de 19 votos. A somar às preocupações dos investidores estão as notícias de que Trump estará inclinado a impôr tarifas ao setor automóvel europeu.

Por cá, o "peso pesado" Jerónimo Martins fechou a somar 1,41% para os 11,90 euros, um máximo de outubro. A retalhista volta ao terreno positivo depois de, na última sessão, ter corrigido os fortes ganhos de terça-feira, o dia em que revelou os dados preliminares das vendas de 2018 e os quais ficaram acima das expetativas dos analistas.

O setor do papel superou o aumento das cotações da retalhista, com destaque para a Navigator, que liderou os ganhos ao avançar 4,03% para os 4,13 euros, colocando-se em máximos de Novembro. Altri e Semapa, as restantes representantes do setor do papel, apreciaram 1,82% para os 6,73 euros e 1,64% para os 14,86 euros, respetivamente.

A travar maiores ganhos da bolsa nacional esteve o BCP. O banco liderado por Miguel Maya, um dos títulos mais permeáveis à conjuntura externa, deslizou 0,73% para os 24,37 cêntimos.