No dia em que destaca o dividendo, a Jerónimo Martins perde mais de 2% em bolsa. EDP e Galp também registam perdas perto dos 2%, arrastando o índice nacional para terreno negativo. A travar maiores perdas está o BCP.

Paralelamente, o mercado do petróleo afasta-se dos máximos de 2014 que atingiu na sessão anterior, com o barril de Brent a cair 0,98% para os 75,42 dólares, abalado pela tensão entre EUA e Irão.



As papeleiras também não ajudam a melhorar o desempenho da bolsa nacional. A Navigator perde 1,12% para os 4,924 euros, a Altri cai 0,49% para 6,08 euros e a Semapa desce 0,31% para os 19,08 euros.



Na primeira sessão após a apresentação dos resultados, o BCP afasta o PSI-20 de perdas mais pesadas. O banco liderado por Nuno Amado está a valorizar 1,83% para os 28,34 cêntimos. O BCP registou lucros de 85,6 milhões de euros nos primeiros três meses deste ano, o que representa um crescimento de 70,8% face ao período homólogo, quando registara 50,1 milhões.



Nota positiva também para a Ibersol, que sobe 1,79% na sessão, atingindo os 11,40 euros.

O PSI-20 segue com uma quebra de 0,83% para 5.482,08 pontos, com dez cotadas a empurrar a bolsa nacional para terreno negativo, duas inalteradas e seis a subir. Na Europa a tendência também é negativa, com o Stoxx 600 a desvalorizar 0,25%.A Jerónimo Martins é a cotada que mais se destaca negativamente. A retalhista está a desvalorizar 2,19% para os 13,40 euros mas já tocou nos 13,18 euros, uma desvalorização de 3,80%. Isto acontece num dia em que o dividendo de 61 cêntimos é subtraído ao valor dos títulos, para posteriormente ser distribuído pelos accionistas. Caso não fosse destacado o dividendo, a cotada estaria a valorizar mais de 2%.No espectro vermelho, o sector energético também deixa a sua mancha. A EDP cai 1,87% para os 2,993 euros, enquanto a Galp cede 1,64% para os 16,195 euros por acção. Da parte da REN a quebra é de 1% para os 2,572 euros e a EDP Renováveis desce 0,68% para os 7,985 euros.