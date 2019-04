Jerónimo Martins em máximos de mais de 10 meses impulsiona PSI-20

A bolsa nacional fechou em alta, com o principal índice, o PSI-20, a somar 0,36% para os 5.344,12 pontos. Foram nove as cotadas a subir, oito a cair e uma a ficar inalterada.

Na Europa, o sentimento é igualmente positivo no primeiro dia após o prazo de saída do Reino Unido da União Europeia ter sido adiado, ficando marcado para 31 de outubro. A União Europeia cedeu ao pedido de adiamento dos britânicos mas deixou algumas exigências: Londres terá de participar nas eleições europeias, agendadas para o final de maio, a não ser que ratifique o acordo de saída primeiro.



A marcar o sentimento está ainda a reunião do Banco Central Europeu, que ocorreu esta quarta-feira, e na qual não foram avançadas novidades, com o bnco central a reiterar, porém, o compromisso no apoio à economia e ao sistema financeiro.



Por cá, as cotadas do retalho brilham. A Jerónimo Martins sobe 1,08% para os 13,98 euros, depois de ter chegado a somar 1,95% para os 14,10 euros, atingindo desta forma um máximo de 4 de maio do ano passado. A Sonae também se destaca com uma subida de 1% para os 95 cêntimos, depois de ontem, já após o fecho, a empresa ter anunciado que realizou uma emissão de dívida, a sete anos, no montante de 50 milhões de euros. Com esta operação, a empresa ainda co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério garante as suas necessidades de financiamento para 2019.



Para além das retalhistas, os CTT destacam-se no verde, ao apreciar 1,52% para os 2,68 euros. Esta valorização acontece no dia em que a Anacom, o regulador das telecomunicações, anunciou que vai reduzir as taxas de custo de capital cobradas aos CTT e à Meo pelos investimentos realizados no ano de 2018. O regulador espera que esta decisão tenha reflexo não só sobre o aumento do investimento, mas também sobre os preços finais cobrados aos clientes das duas operadoras.



Ainda no espetro positivo, a Nos avançou 1,84%para os 6,10 euros e tocou mesmo um máximo de outubro de 2016 durante a sessão, na sequência de uma subida de 2,17% para os 6,12 euros.



A travar maiores ganhos está a EDP, que lidera as perdas do índice. A elétrica desce 1,50% para os 3,42 euros, na terceira sessão consecutiva de perdas. Outro peso pesado, a Galp, também prejudica o desempenho do PSI-20 com uma queda de 0,51% para os 14,53 euros, num dia de pessimismo nos mercados de petróleo. O barril de Brent, negociado em Londres e referência para a Europa, cai 0,54% para os 71,34 dólares, depois de noticiados os aumentos dos stocks nos Estados Unidos.



