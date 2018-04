Jerónimo Martins impulsiona abertura do PSI-20

A bolsa nacional abriu em alta esta quinta-feira, 19 de Abril, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a registar uma subida ligeira de 0,10% para 5.506,53 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, oito estão em alta, cinco em queda e cinco inalteradas.





Na Europa, os principais índices também seguem em alta ligeira, com o mercado a digerir os sinais positivos dados pela Reserva Federal no seu Livro Bege – conhecido ontem – assim como os resultados trimestrais das empresas relativos ao primeiro trimestre.