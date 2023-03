Jerónimo Martins lidera bolsa de Lisboa no vermelho

a época de apresentação de contas das empresas que estiveram cotadas no PSI em 2022.



(Notícia atualizada às 8:38h)

A bolsa de Lisboa começou esta quinta-feira a negociar em terreno negativo, à semelhança dos índices europeus, numa altura em que o mercado vai reagindo às declarações dos responsáveis da Reserva Federal e do Tesouro dos Estados Unidos.O PSI recua 0,66% para 5.795,39 pontos. Das 16 cotadas que compõem o principal índice nacional apenas uma negoceia no verde, 11 no vermelho e quatro inalteradas, a Mota-Engil, Ibersol, Nos e Semapa.A Jerónimo Martins está entre as maiores quedas, a perder 2,61% para 20,16 euros, mesmo após ter anunciado esta quarta-feira um aumento dos lucros em 27,5% para 590 milhões de euros em 2022. A retalhista, que é igualmente uma das principais cotadas do índice nacional, revelou ainda que vai pagar um dividendo de 0,55 euros por ação.Ainda nas que mais caem estão os CTT, a recuar 0,85% nos 3,48 euros e a EDP Renováveis a desvalorizar 0,78% para os 19,755 euros.Entre os pesos pesados, a Galp desce 0,59% para 10,055 euros, o BCP recua 0,56% nos 0,1939 euros, ao passo que a EDP cede 0,13% para 4,749 euros.Já do lado dos ganhos está apenas a Greenvolt, a subir 0,3% para 6,58 euros, no dia em que apresenta resultados após o fecho da sessão, juntamente com a Altri (-0,71%) e concluem assim