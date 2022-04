Jerónimo Martins ofusca ganhos da energia e atira Lisboa para o vermelho

Leia Também Bolsa de Lisboa fecha no vermelho. Galp em contraciclo renova máximos de dois anos

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta quarta-feira em terreno negativo, com o PSI a recuar uns leves 0,07%, para os 6.093,14 pontos, com cinco cotadas a subir, seis a descer e quatro inalteradas.Nas subidas o setor energético está em destaque. A Greenvolt lidera a tabela, avançando 0,81%, corrigindo as perdas das sessões anteriores. Segue-se a REN, a avançar 0,51%, e logo depois a Galp Energia, que soma 0,50%.Depois de ontem ter renovado máximos de dois anos, a petrolífera portuguesa segue com um bom desempenho em bolsa, a aproveitar a subida do preço do petróleo e já depois desta manhã, antes da abertura do mercado, ter divulgado ao regulador o seu "trading update" do primeiro trimestre de 2022. Apesar de ter registado quebras na venda de combustíveis, devido à conjuntura, a empresa apresentou resultados maioritariamente satisfatórios, com aumentos na produção total participada.Ainda assim, os ganhos na energia não foram suficientes para segurar o principal índice português no verde, devido à queda, acima de 1%, da Jerónimo Martins. A retalhista é a cotada com mais peso na bolsa de Lisboa e o recuo de 1,21% nos primeiros minutos da negociação colocou o PSI em terreno negativo.Ainda pelos pesos pesados, o grupo EDP também está do lado das quedas nesta manhã, com a Renováveis a registar o segundo maior recuo da tabela, de 0,52%, e a casa mãe a ceder 0,21%.Já o BCP manteve-se inalterado em relação à cotação da sessão anterior.Notícia atualizada