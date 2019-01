Jerónimo Martins sobe mais de 2,5% para máximos de setembro e dá gás ao PSI-20

A bolsa nacional encerrou em alta esta quarta-feira, 23 de janeiro, com o PSI-20 a subir 0,34% para 5.086,01 pontos, depois de ter chegado a valorizar 1% para o nível mais alto desde 10 de outubro.





Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 11 encerraram em alta, seis em baixa e uma inalterada.





Na Europa, os principais índices estão divididos entre ganhos e perdas, com o londrino Footsie, o alemão DAX e o francês CAC40 a negociarem com sinal negativo numa altura em que persiste a incerteza em torno do Brexit, e os receios em torno da desaceleração global e da evolução da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.





O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, cai 0,04% para 354,94 pontos.





Na bolsa de Lisboa, os ganhos foram impulsionados sobretudo pela Jerónimo Martins, BCP e Altri. A retalhista subiu 2,65% para 12,78 euros, o valor mais alto desde setembro do ano passado, com a empresa a continuar a beneficiar de uma série de notas de bancos de investimento como o Deutsche Bank e o Kepler Cheuvreux, que no início da semana melhoraram a recomendação para as ações para "comprar".





Isto depois de a Jerónimo Martins ter revelado na semana passada que as suas vendas aumentaram 6,5% em 2018 para 17,3 mil milhões de euros.





Hoje serão conhecidos os mesmos dados da Sonae, que fechou a sessão a subir 1,04% para 92,7 cêntimos.





O BCP valorizou 0,83% para 24,20 cêntimos e a Altri ganhou 2,32% para 7,07 euros.





A contribuir para os ganhos esteve ainda a EDP que, com uma subida de 0,26% para 3,048 euros, contrariou a evolução das restantes cotadas do setor. A EDP Renováveis deslizou 1,19% para 7,885 euros e a Galp perdeu 1,73% para13,90 euros.