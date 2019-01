O PSI-20 sobe 0,69% para 4.984,65 pontos, com 13 cotadas em alta, uma em queda e quatro inalteradas. Entre as congéneres europeias a tendência também é positiva, com os investidores a refletirem o otimismo gerado pelos estímulos fiscais anunciados pela China.Na praça nacional, o destaque é a Jerónimo Martins, que ganha mais de 3% para 11,15 euros, depois de ontem ter revelado as vendas preliminares de 2018. A dona dos supermercados Pingo Doce anunciou um aumento das receitas de 6,5% , em linha com as estimativas dos analistas do BPI.Em alta está também a Galp Energia, ao subir 0,82% para 14,675 euros, numa manhã que está a ser marcada por mais uma subida dos preços do petróleo. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal está a apreciar 1,02% para 59,59 dólares.A subir estão também as acções da Mota-Engil, ao ganharem mais de 1,5% para 1,77 euros, bem como o setor do papel, com a Navigator e a Altri a ganharem mais de 0,5%.(Notícia atualizada com mais informação)