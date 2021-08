JM em máximo de 4 anos e Galp levam PSI-20 a dia positivo. BCP trava ganhos

O PSI-20 fechou a subir 0,46%, para os 5.244,51 pontos, máximo desde 27 de maio, num dia em que oito das 18 cotadas do índice registaram ganhos, uma - a Altri - fechou inalterada, e nove encerraram no vermelho. A praça portuguesa foi, aliás, a bolsa europeia com melhor desempenho.A dar força ao índice destacaram-se a Galp, com uma valorização de 1,97%, para 8,70 euros, e a Jerónimo Martins, que subiu 1,67% até aos 17,92 euros, máximo de mais de quatro anos.Também a avançar mais de 1% surgem a Nos, que ganhou 1,54%, para 3,432 euros, e a Semapa, que valorizou 1,04%, cotando nos 11,64 euros.Na energia, além da Galp, a REN avançou 0,41%, a EDPR subiu 0,19%, para 20,84 euros, enquanto a EDP caiu 0,15%, fechando nos 4,551 euros.Nota ainda para a Sonae, que ganhou 0,34%, para os 88,95 cêntimos.A pressionar o índice estiveram principalmente as ações do BCP, com uma queda de 1,13%, para os 12,21 cêntimos.As outras cotadas com pior desempenho hoje incluem a Ibersol (-1,00%), Corticeira Amorim (-0,52%) e Navigator (-0,39%).Fora do índice principal, a Greenvolt avançou 1,06%, fechando nos 4,75 euros, no dia em que anunciou a construção de dois parques eólicos na Polónia.