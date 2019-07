JM regista a maior queda em sete meses e dita descida da bolsa nacional

Entre os congéneres europeus o final do dia foi de ganhos ligeiros, numa sessão marcada por oscilações entre ganhos e perdas. A pesar na negociação esteve a ameaça dos EUA de implementarem tarifas adicionais sobre bens importados da União Europeia , no valor de cerca de quatro mil milhões de dólares, acabou por pesar na negociação.

Do lado oposto esteve a posição assumida por Itália, que revelou que vai rever as suas previsões de défice para 2,04% este ano para evitar sanções europeias. Algo que reduz a probabilidade de tensão entre Roma e a Comissão Europeia. O Stoxx 600, índice que agrega as 600 maiores cotadas europeias, segue a subir 0,41%.



Na bolsa nacional, o destaque foi a Jerónimo Martins, que perdeu 5,19% para 13,79 euros, naquela que foi a maior queda diária da retalhista desde 31 de outubro. Foi hoje notícia que a Polónia vai mesmo avançar com um imposto sobre as receitas das retalhistas a partir de 1 de setembro.



A pesar na negociação esteve também a Galp Energia, ao recuar 1,13% para 13,615 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão a descer mais de 3%, a refletir os receios de menor procura no futuro devido a um abrandamento da economia e de uma guerra comercial entre os EUA e a Europa.



Em queda fechou também o BCP, ao ceder 0,22% para 0,2745 euros.



Do lado oposto esteve a EDP ao subir 1,34% para 3,395 euros, assim como a Navigator, ao avançar 0,06% para 3,412 euros, no dia em que foi alvo de uma nota de análise por parte da Kepler Cheuvreux, que iniciou a cobertura da Navigator, com a avaliação a dar à ações um potencial de 17%.