JPMorgan: Cotadas têm "almofada" para diminuir lucros sem cortar dividendos

Com a economia a desacelerar, os lucros das empresas vão ser penalizados. Esta é a expectativa dos gestores da JPMorgan Asset Management, mas a diminuição nos resultados não tem necessariamente de representar menos compensações para os acionistas. As almofadas criadas nos últimos anos poderão permitir continuar a distribuir dividendos.



"O ímpeto de crescimento está a desacelerar ainda mais. As margens de lucro ...