Juros portugueses a cinco anos nunca estiveram tão baixos

A sua opinião

Este é o seu espaço para poder comentar o nosso artigo. A sua opinião conta e nós contamos com ela.

mais votado Anónimo Há 45 minutos Valha-nos santa União Europeia. E quando os especuladores, já satisfeitos, despejarem títulos depois do mercado pesar bem tudo o que se está a passar em Portugal na era da geringonça, valha-nos santa União Europeia outra vez... Entretanto amigos, emigrai, e servi turistas estrangeiros por tuta e meia. Podia ser pior. Podia ser a Venezuela.

comentários mais recentes

Anónimo Há 19 minutos Cuidado quando os especuladores, mais do que satisfeitos, entregarem a dívida, que vão despejar, ao mercado que avalia com precisão e no longo prazo não se engana porque também não existe para enganar algém. O mercado é verdade e transparência ainda que no curto prazo, por vezes, possa ser um concurso de popularidade.

Anónimo Há 21 minutos Em Portugal, fazer boa gestão de recursos humanos, incluindo aquela que recorre ao despedimento, que abra portas para o melhor e mais adequado talento e capital disponível no mercado, não interessa. Aliás, não interessa culturalmente porque inclusivamente foi estipulado que é ilegal. E se é dito que é ilegal, as mentes, mesmo as mais esclarecidas, calam-se e acobardam-se. Nas economias e sociedades mais avançadas não é, de todo, assim. E esse é o seu grande segredo, que no fundo, já não é segredo algum. Cuidado quando os especuladores, mais do que satisfeitos, entregarem a dívida que vão despejar, ao mercado que avalia com precisão e no longo prazo não se engana.

surpreso1 Há 24 minutos ACONTECE EXACTAMENTE O MESMO COM OS JUROS DE ESPANHA,MAS VOCÊS NÃO FAZEM JORNALISMO.SÓ PROPAGANDA

Anónimo Há 43 minutos Enquanto vocês não desistirem das associações de malfeitores que criaram com base na Constituição Socialista de 1976, Portugal será sempre o pior, o mais pobre, o mais injusto e o mais dependente entre os melhores, os mais ricos, os mais equitativos e os mais autónomos do mundo. Se Portugal estivesse em África ou na América do Sul, acredito que os vossos perniciosos intentos criminosos teriam margem de progressão. Mas felizmente Portugal é Europa e está inserido na União Europeia. Essa constitui, paradoxalmente e ao invés da versão da Constituição da República Portuguesa em vigor, a maior garantia que Portugal tem para não decair até aos extremos da iniquidade e da insustentabilidade sem retorno a que vocês o querem levar.