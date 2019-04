Juventus afunda mais de 20%. Ajax dispara para máximos históricos

As ações da Juventus estão a ceder quase 22%, enquanto os títulos do Ajax estão a disparar para o valor mais elevado desde que estão em bolsa (1998). Em causa está o resultado de ontem da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, que ditou a derrota do clube de Cristiano Ronaldo e consequente eliminação da Liga Milionária.