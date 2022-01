Larry Fink apela ao "poder do capitalismo" na busca de um investimento mais sustentável

O CEO da maior gestora de ativos do mundo, com 10 biliões de dólares sob gestão, fala sobre capitalismo de investidores na sua carta anual aos acionistas, argumentando que os investidores devem acelerar a mudança no investimento.



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante O mundo está a mudar. E os investidores podem e devem ter um papel nesta mudança, acelerando o caminho para um investimento mais sustentável, nas empresas em que são acionistas. A convicção é de Larry Fink, CEO da BlackRock, que na sua carta anual escreve que o "poder do capitalismo" não é uma agenda política, nem ideológica. É, sim, um movimento assente em relações mutuamente benéficas que tem em vista a criação de valor. "O capitalismo de stakeholders não é sobre política. Não é uma agenda social ou ideológica. Não é um (movimento) ‘woke’. É capitalismo, impulsionado por relações mutuamente benéficas entre a empresa e os colaboradores, clientes, fornecedores e comunidades de que a empresa depende para prosperar. É aí que reside o poder do capitalismo", escreve o CEO da maior gestora do mundo, na carta dirigida aos acionistas. Leia Também Investimento sustentável: de moda a novo normal Depois de dois anos de pandemia, Fink argumenta que o mundo está hoje ligado e uma "empresa deve criar valor e ser valorizada por todos os seus ‘stakeholders’, a fim de entregar valor de longo prazo para seus acionistas". Para o CEO da BlackRock, é através do capitalismo efetivo dos acionistas que é capital é aplicado de forma efetiva e as companhias alcançam rendibilidade duradoura. Leia Também Fundos ESG na mira dos reguladores mundiais "Não se enganem, a busca justa pelo lucro ainda é o que anima os mercados; e rentabilidade a longo prazo" é o que vai determinar o sucesso de uma empresa, ressalva o líder da gestora norte-americana. Dito isto, ignorar a sustentabilidade e trazer os critérios ambientais, sociais e de governo corporativo para a equação já não é uma escolha. "Os investimentos sustentáveis atingiram os 4 biliões de dólares. As ações e as ambições em torno da descarbonização também aumentaram. Isto é só o início – a mudança tectónica para o investimento sustentável ainda está a acelerar", argumenta Fink. Uma mudança que pode ser acelerada pelo capitalismo dos acionistas, rumo a uma sociedade mais sustentável. Segundo o CEO da BlackRock, que geria 10 biliões de dólares no final de 2021, atualmente há 400 biliões de dólares em ativos financeiros, um crescimento que traz riscos e oportunidades, quer para investidores, quer para companhias. Olhando para o futuro, Link destaca que "os mercados de capitais permitiram às companhias e aos países prosperar. Mas o acesso ao capital não é um direito. É um privilégio. E o dever de atrair esse capital de um modo mais responsável e sustentável depende de si", remata o CEO da BlackRock, num apelo aos acionistas. Saber mais BlackRock Larry Fink gestão de ativos capitalismo acionistas stakeholders

