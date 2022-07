Lisboa a valorizar perto de 1%, Corticeira Amorim lidera

Leia Também Lisboa fecha com leve subida. Galp e BCP travam ganhos

a Altri valoriza 1,52%, seguida da Navigator que sobe 1,03% e a Semapa que regista um acréscimo de 0,77%.





Notícia atualizada

A bolsa de Lisboa iniciou a sessão desta quinta-feira a registar ganhos perto de 1%, depois de ontem encerrado com uma subida ligeira e na terça-feira ter caído perto de 3%.O PSI abriu as negociações a subir 0,90% para 5.937,23 pontos, a acompanhar as principais praças da Europa ocidental que valorizam acima de 1%.Das 15 cotadas que compõem o índice nacional, todas negoceiam em terreno positivo.A registar a maior subida dos primeiros minutos de negociação está a Corticeira Amorim, a pular 2,57%, acompanhada pelo BCP a crescer, 1,98% e a Greenvolt a valorizar 1,80%.A Galp é a quarta que mais sobe a ganhar 1,78%.Nas que menos sobem, está a família EDP, com a Renováveis a negociar na linha d'água e a somar 0,04%, ao passo que a EDP acresce 0,26%. A encerrar o pódio está a RENE que sobe 0,35%.Ainda nas maiores cotadas do PSI, a Jerónimo Martins soma 0,37%. Ao passo que no setor das papeleiras,