Lisboa a verde com Jerónimo Martins na frente

A bolsa de Lisboa arrancou a primeira sessão da semana em terreno positivo, com o índice de referência, o PSI, a avançar 0,44% para 5.764,73 pontos, em linha com as principais praças europeias.Das 15 principais cotadas, dez registavam ganhos, três estavam a perder e duas mantinham-se inalteradas.A Jerónimo Martins, peso-pesado da bolsa nacional, liderava as valorizações, a avançar 1,39%, seguida da Navigator, que ganhava 1,31%, e da Galp, que subia 1,02%.Outras sete cotadas estavam esta manhã no verde, ainda que a ganhar menos de 1%: BCP (+0,83%), Altri (+0,63%), CTT (+0,46%), Corticeira Amorim (+0,34%), Mota-Engil (+0,33%), Sonae (+0,26%) e REN (+0,20%).Pela negativa destacava-se a EDP Renováveis, a perder 0,64%, e a empresa-mãe, a EDP, a recuar 0,16%, bem como a Semapa, que desvalorizava 0,14%.Nos e Greenvolt mantinham-se esta manhã inalteradas.