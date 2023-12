Lisboa a vermelho com Mota-Engil e Galp a pressionar

Em segundo lugar estava a Galp, a recuar 0,60% para 13,315 euros, apesar de o petróleo seguir a valorizar esta manhã.



A empresa, aos comandos de Carlos Mota dos Santos, já triplicou o valor em bolsa, mas este mês chegou também a cair 10% com retirada de mais-valias Em segundo lugar estava a Galp, a recuar 0,60% para 13,315 euros, apesar de o petróleo seguir a valorizar esta manhã.As desvalorizações seguem com a Corticeira Amorim (-0,55%), CTT (-0,29%), Jerónimo Martins (-0,17%), Greenvolt (-0,12%), Navigator (-0,11%), Altri (-0,09%).A cotada com a perda menor é a EDP Renováveis, desce 0,05%, depois de ter anunciado, antes da abertura da sessão, um acordo para a recompra de 49% de portefólios eólicos em Portugal, Itália e Polónia por 570 milhões BCP, Nos e Semapa mantinham-se inalteradas na abertura da sessão.Em sentido contrário, com ganhos, destaca-se a REN, a subir 0,43% para 2,32 euros, seguida da EDP, que avança 0,42% para 4,565 euros, depois de a energética ter anunciado a venda da sua participação na Companhia de Eletricidade de Macau (CEM).A fechar os ganhos estavam a Sonae e a Ibersol, a ganhar 0,33% e 0,30%, respetivamente.

A bolsa de Lisboa, com o índice de referência, o PSI, a recuar 0,08% para 6395,61 pontos.Das 16 principais cotadas, apenas quatro registavam ganhos nos primeiros minutos de negociação, sendo nove as que perdiam e três as que se mantinham inalteradas.A liderar as quedas estava a cotada que já foi considerada a estrela do ano , a Mota-Engil, a perder 0,63% para 3,975 euros.