Lisboa abre a semana com pouca energia. EDP Renováveis cai 4%

O principal índice da bolsa de Lisboa terminou a primeira sessão da semana no vermelho, num dia em que as restantes praças europeias negoceiam mistas, sem tendência definida. Os investidores estão esta a semana de olhos postos na última reunião de política monetária do ano do Banco Central Europeu - que se realiza na quinta-feira.O PSI desceu 0,9% para 6.507,78 pontos, com 12 cotadas em baixa, três em alta e uma inalterada, a Ibersol.A EDP Renováveis liderou as quedas, ao desvalorizar 3,99% para 16,73 euros, registando o pior dia desde 3 de novembro. A casa-mãe, a EDP, foi a terceira que mais perdeu, ao cair 1,4% para 4,451 euros. As duas energéticas acompanharam as "utilities" (água, luz, gás) na Europa, o segundo setor do Stoxx 600, índice de referência europeu, que mais terreno cedeu.Entre outros pesos pesados, o BCP desceu 1,02% para 0,3109 euros e a Galp cedeu 0,56% para 13,36 euros.Ainda nas maiores perdas esteve a Greenvolt, ao recuar 1,67% para 7,355 euros.Por seu lado, Mota-Engil caiu 0,96% para 4,145 euros, depois de na sexta-feira ter registado máximos de 1 de fevereiro de 2018.Em sentido contrário à tendência, apenas três cotadas resistiram. A Corticeira Amorim liderou ao somar 0,98% para 9,25 euros, enquanto que a Jerónimo Martins ganhou 0,77% para 23,68 euros, ascendendo a máximos de 30 agosto. A Altri avançou uns ligeiros 0,04% para 4,78 euros.