Lisboa abre agosto em alta com 16 cotadas a subir. Sonae em máximos de ano e meio

A bolsa portuguesa iniciou a primeira sessão de agosto com o pé direito. Das 18 cotadas do PSI-20, 16 avançavam na abertura e apenas duas arrancaram o dia no vermelho. A Sonae escalava para máximos de 18 meses após anunciar a venda de 25% do Continente.

