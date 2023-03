Lisboa abre com ganhos muitos ligeiros. BCP lidera perdas

A bolsa de Lisboa abriu na linha d'água, com o PSI a subir 0,04% para os 5.898,26 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, sete iniciaram o dia com ganhos, seis com perdas e duas inalteradas.A Semapa é a cotada que mais sobe, estando a valorizar 1,63% para os 13,74 euros, seguida pelos CTT, que somam 0,96% para os 3,695 euros.Com ganhos arrancou também a família EDP, com o braço energético a somar 0,65% para 20,28 euros e a casa-mãe a valorizar 0,57% para 4,744 euros, e a Jerónimo Martins, cotada com mais peso no PSI. A dona do Pingo Doce avança 0,40% para 20,10 euros.Já o BCP é a empresa que mais cai, com uma desvalorização de 0,97% para os 20,36 cêntimos, numa altura em que o setor da banca tem sido fortemente pressionado pelo colapso do Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos.Também a REN começou o dia do lado das perdas, estando a ceder 0,40% para os 2,51 euros, seguida pela Sonae e pela Galp, ambas com quedas de 0,29% para 1,030 euros e 10,37 euros, respetivamente.A Nos e a Greenvolt arrancaram a sessão inalteradas, com as ações a valer 4,220 euros e 7,05 euros, respetivamente.Notícia atualizada às 08h34