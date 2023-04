Lisboa abre com ligeira subida. BCP lidera ganhos

direitos de incorporação de novas ações a serem emitidas. Ainda pela positiva, a Sonae ganha 0,3%, a Semapa sobe 0,29% e a Nos valoriza 0,24%.



Já do lado das quedas, a Corticeira Amorim recua 0,79%, até aois 10 euros, enquanto a Galp alivia dos fortes ganhos da véspera e perde 0,62%, para 11,19 euros. No vermelho segue também a EDP, que cede 0,14%, para os 4,971 euros. Ainda pela positiva, a Sonae ganha 0,3%, a Semapa sobe 0,29% e a Nos valoriza 0,24%.Já do lado das quedas, a Corticeira Amorim recua 0,79%, até aois 10 euros, enquanto a Galp alivia dos fortes ganhos da véspera e perde 0,62%, para 11,19 euros. No vermelho segue também a EDP, que cede 0,14%, para os 4,971 euros.

Após ter alcançado máximos de sete meses na véspera, a bolsa portuguesa arrancou a negociação desta terça-feira com uma subida ligeira, acompanhando o sentimento positivo das principais praças europeias. Das 16 cotadas do índice nacional, seis seguem a valorizar, seis em queda e quatro inalteradas.O BCP lidera os ganhos com uma subida de 0,79%, para 0,2052 euros, sendo secundado pela Navigator, que avança 0,66%, até aos 3,358 euros, e pelo peso pesado EDP Renováveis, que valoriza 0,58%, para 20,8 euros. O braço para as renováveis do grupo EDP realiza hoja a assembleia-geral de acionistas em que, entre outros pontos, será votado a proposta de substituir os tradicionais dividendos por