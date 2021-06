Lisboa abre com queda ligeira pressionada por energia e BCP

A bolsa de Lisboa iniciou a sessão desta quarta-feira com uma quebra ligeira, pressionada pelo setor energético e pelo BCP. A praça alfacinha destoa do sentimento positivo, ainda que moderado, vivido nas principais congéneres europeias.O PSI-20 cede 0,07%, para os 5.079,61 pontos, com apenas cinco das 18 cotadas no verde, enquanto outras cinco seguem inalteradas e as restantes oito abriram em terreno negativo.A pressionar o índice estão os pesos pesados EDPR, que cede 0,71% para 19,63 euros depois de anunciar um contrato na Polónia, EDP, que recua 0,41%, para 4,562 euros, e BCP, que perde 0,58%, cotando nos 13,61 cêntimos, renovando mínimos desde 7 de maio.Também em queda está a Mota-Engil, que hoje elege o novo Conselho de Administração. A construtora cai 0,57%, para os 1,404 euros.Ainda no vermelho, mas com descidas pouco expressivas, abriram as ações da Galp (-0,02% para 9,336 euros) e Jerónimo Martins (-0,03% para 15,385 euros).Do lado das subidas destacam-se a Novabase, com um ganho de 1,20%, para 4,20 euros, a Corticeira Amorim, com uma valorização de 0,58%, a Semapa, que avança 0,52%, a Sonae (+0,43%) e os CTT (+0,41%).