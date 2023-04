Lisboa abre com queda marginal. Jerónimo Martins lidera perdas

O PSI iniciou a sessão desta quarta-feira a ceder uns ligeiros 0,05%, para os 6.056,44 pontos, em linha com as restantes praças europeias, que abriram sem rumo definido, oscilando entre pequenas quedas e ganhos marginais. Das 16 cotadas do índice nacional, seis registam subidas, oito estão no vermelho e duas - Ibersol e Semapa - seguem inalteradas.A Jerónimo Martins lidera as perdas ao cair 1,2%, para 21,34 euros. A dona do Pingo Doce, que ontem foi a cotada que mais ganhou, está a ser penalizada pela revisão em baixa da recomendação e preço-alvo por parte da Bernstein. A casa de investimento passou a recomendação de compra para manter e baixou o "target" de 24 para 22 euros.Ainda do lado das quedas, a Altri e os CTT perdem 0,42%, para os 4,762 euros e para os 3,595 euros, respetivamente. A EDP Renováveis, cujos acionistas aprovaram ontem um dividendo flexível, cede 0,29%, para os 20,8 euros.Pela positiva, a Corticeira Amorim avança 2,11%, até aos 10,16 euros, enquanto a Galp sobe 0,69%, para 10,955 euros, aproveitando a subida nos preços do petróleo. Também a Greenvolt ganha 0,69%, para os 6,56 euros.Nota ainda para a EDP, que valoriza 0,12%, para 4,972 euros, e para o BCP, que sobe 0,1%, até aos 0,2048 euros.