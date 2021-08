Lisboa abre com subida tímida com EDPR a travar ganhos

O PSI-20 abriu a subir 0,06%, para os 5.126,65 pontos, com 12 cotadas em alta, quatro inalteradas e apenas duas em queda.A EDP Renováveis, um dos títulos com maior peso no índice, recuava 1,44%, para os 20,48 euros, limitando os ganhos da bolsa portuguesa. Também a REN arrancou a negociação no vermelho, perdendo 0,42%, para 2,38 euros.Pela positiva destacava-se a Corticeira Amorim, que ontem apresentou resultados , com uma subida de 1,81%, para 11,28 euros.O BCP avançava 0,67%, cotando nos 12,1 cêntimos, enquanto a Sonae ganhava 0,55%, para os 82,9 cêntimos. As cotadas ligadas ao papel também seguiam positivas, com a Semapa a subir 0,88%, a Navigator a valorizar 0,46% e a Altri a ganhar 0,20%.Entre os pesos pesados e ainda em terreno positivo seguiam a Galp, com uma valorização de 0,21% para 8,478 euros, a EDP, com um ganho de 0,18%, para os 4,468 euros, e a Jerónimo Martins, que subia 0,06%, para 17,63 euros, mantendo-se em níveis de máximos desde finais de fevereiro de 2018.