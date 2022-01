Lisboa abre com tombo de quase 1%

O PSI-20 arrancou a sessão desta quinta-feira a cair 0,96%, para os 5.598,73 pontos, acompanhando a tendência negativa na Europa e que segue as quedas registadas nas bolsas asiáticas e em Wall Street.Das 19 cotadas do índice apenas a Ramada e a Novabase seguem com ganhos, enquanto a Ibersol permanece inalteradas. As restantes 16 empresas que integram o principal índice da bolsa portuguesa registam quedas.As maiores descidas no arranque da negociação pertencem à Altri, que perde 1,93%, para os 5,58 euros, seguida dos CTT, com uma queda de 1,43%, até aos 4,475 euros, e pela Mota-Engil, que recua 1,38%, para 1,282 euros.Na energia, a EDP cai 1,33%, para 4,687 euros, enquanto a EDPR perde 1,26%, para 20,38 euros. A Galp cede 0,95%, para 9,214 euros, ao passo que a REN desliza 0,39%, até aos 2,53 euros, e a Greenvolt cai 0,78%, para 6,32%.Já no retalho, a Sonae perde 1,36%, para 1,019 euros, e a Jerónimo Martins cai 0,63%, para os 20,48 euros.Nota ainda para o recuo de 1,35% na Nos, até aos 3,372 euros, e para a queda de 0,85% do BCP, que segue nos 0,1523 euros.