Lisboa abre em alta com Greenvolt a liderar após investimento da KKR

O PSI avança 0,63% nos primeiros instantes de negociação, até aos 5.899,36 pontos. Das 15 cotadas do índice nacional, 12 registam ganhos, duas perdem e a Semapa está inalterada.A Greenvolt, que anunciou antes da abertura do mercado uma emissão de obrigações convertíveis de 200 milhões de euros subscrita pela norte-americana KKR, lidera as subidas ao valorizar 1,52%, para 7,99 euros.Seguem-se os pesos pesados BCP e Galp, que avançam 1,44% e 1,43%, para 0,1834 euros e 12,74 euros, respetivamente.A Altri apanha a "boleia" da Greenvolt e sobe 0,98%, cotando nos 4,95 euros.No grupo EDP, a casa-mãe ganha 0,04%, para o 4,735 euros, ao passo que a EDP Renováveis cede 0,2%, para os 20,37 euros.Nota ainda para o retalho, onde a Sonae valoriza 0,68%, para os 0,9675 euros, e a Jerónimo Martins sobe 0,4%, para os 19,92 euros.Além da EDPR, a Corticeira Amorim é a outra cotada no vermelho, ao deslizar 0,11%, até aos 8,81 euros.