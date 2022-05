Lisboa abre em alta com Greenvolt a liderar ganhos após compra na Roménia

O PSI abriu a avançar 0,55%, para os 5,865,83 pontos,pontos, com a praça portuguesa a acompanhar o sentimento positivo vivido nas principais bolsas europeias. Das 15 cotadas do principal índice da Euronext Lisboa apenas três não registavam saldo positivo.A Greenvolt liderava as subidas, com um ganho de 1,46%, para 6,95 euros, após a empresa liderada por Manso Neto ter anunciado a compra de um parque fotovoltaico na Roménia por cerca de 83 milhões de euros.Ainda pela positiva destacavam-se outras duas cotadas do setor energético: EDP e REN, com valorizações de 1,18% e 1,07%, respetivamente.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins avançava 0,74%, o BCP subia 0,73% e a EDPR ganhava 0,68%. Também a Sonae, que apresenta contas após o fecho da sessão, somava 0,49%. Já a Galp valorizava 0,28%, beneficiando da subida, ainda que ligeira, dos preços do petróleo nos mercados internacionais.A Semapa arrancou o dia inalterada nos 14,16 euros, enquanto a Corticeira Amorim deslizava 0,39% e os CTT perdiam 1,32%, pressionados pela entrada em ex-dividendo. Descontando a perda de direito a dividendo, as ações do operador postal estariam a ganhar 1,84%.