Lisboa abre em alta com quase o pleno de subidas

O PSI abriu esta segunda-feira a avançar 0,7%, para os 6.072,76 pontos, acompanhando a tendência positiva na Europa, com os investidores a tentarem aproveitar as "pechinchas".Das 15 cotadas do principal índice nacional, apenas uma cai e outra está inalterada.A Altri comanda os ganhos, com uma subida de 2,31%, seguida dos CTT, que avançam 1,57%, e da Sonae, que valoriza 1,24%.Entre os pesos pesados, o BCP ganhar 1,03%, a Galp sobe 0,75% e a Jerónimo Martins valoriza 0,51%.No grupo EDP, a casa-mãe avança 0,38%, enquanto a EDPR desliza 0,04%, após o braço das renováveis ter anunciado a aquisição de dois projetos fotovoltaicos no Vietname