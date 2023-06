Lisboa abre em alta. Galp é a que mais sobe

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta sexta-feira a valorizar, à semelhança des quinta-feira, invertendo assim a tendência do mês de maio, que teve o pior saldo semanal desde setembro. A sustentar os ganhos está a Galp, o BCP e a família EDP.O PSI sobe 0,44% para 5.827,74 pontos, com nove cotadas no verde, três no vermelho e quatro inalteradas, a Semapa, Ibersol, REN e Mota-Engil.A Galp sobe 1,23% para 10,32 dólares e é a que mais valoriza, numa altura em que os preços do petróleo vão negociando em alta. Ainda no pódio estão os CTT a avançar 1,23% para 3,3 euros e a Sonae a somar 0,77% até aos 0,9185 euros.Entre os pesos pesados, o BCP sobe 0,59% para 0,205 euros, a EDP Renováveis avança 0,5% até aos 18,96 euros, a EDP ganha 0,22% para 4,583 euros, ao passo que a Jerónimo Martins avança 0,08% para 23,78 euros - depois de esta quinta-feira ter chegado a tocar máximos históricos.No sentido inverso, a Greenvolt regista a maior queda, de 1,27% para 6,235 euros, a Nos recua 0,12% para 3,43 euros e a Corticeira Amorim cede 0,1% para 9,87 euros.