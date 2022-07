Lisboa abre em alta, Galp lidera ganhos

A RENE, a Semapa e o BCP estão a negociar inalteradas. Isto depois de esta manhã terem sido divulgados dados sobre o Millenium Bank, o braço polaco do BCP, que registou prejuízos superiores a 56 milhões de euros no primeiro semestre, um valor abaixo do esperado pelos analistas.



A liderar as perdas no PSI está a Mota-Engil, a ceder 0,98%, seguida da Nos, a cair 0,58%, e a maior cotada deste índice nacional, a Jerónimo Martins, com uma desvalorização de 0,47%. Esta terça-feira a retalhista dona do Pingo Doce vai apresentar resultados do segundo trimestre e devido à inflação é esperado que as vendas nos supermercados impulsionem as contas do retalho.

A Bolsa de Lisboa abriu a negociação desta terça-feira em terreno positivo, numa altura em que a Europa negoceia mista. O PSI ganha 0,27% para 6.018,74 pontos, dando continuidade aos ganhos do início da semana.Das 15 cotadas que compõe o principal índice nacional, nove estão em terreno positivo, três inalteradas e três em terreno negativo.A registar os maiores ganhos está a Galp que, depois de ter avançado quase 3% esta segunda-feira, valoriza 2%. A petrolífera é seguida pela Greenvolt, Sonae e EDP a ganharem 0,36%. Ainda na família EDP, a Renováveis soma 0,29%.A Altri, que registou ontem a maior escalada do dia com ganhos superiores a 4,5%, cresce 0,31% nos primeiros minutos de negociação.