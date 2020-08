Lisboa abre em leve alta à boleia da EDP e da Galp

senador republicano Mitch McConnell, do estado de Kentucky, disse que as negociações entre Democratas e Republicanos estavam num impasse. Apesar das expectativas de que o entendimento estaria selado na semana anterior, as conversações prolongaram-se mais do que o previsto e parece ainda não haver "fumo branco".

No outro lado da balança, as esperanças na obtenção de uma vacina contra a covid-19 vai dando algum alento à negociação, depois de ontem a Rússia ter dito que já tinha registado a sua vacina de combate ao coronavírus.Por cá, o BCP vai valorizando 0,66% para os 10,69 cêntimos por ação e a EDP assume um ganho de 0,9% para os 4,379 euros por ação, nestes primeiros minutos da negociação portuguesa.A petrolífera Galp avança 0,23% para os 9,634 euros por ação, numa altura em que o preço do Brent valoriza 1,15% para os 45,01 dólares por barril.A cair está o setor da pasta e do papel, com a Altri a consumar uma queda de 0,09% para os 4,464 euros por ação e a Navigator a perder 0,71% para os 2,246 euros por ação.