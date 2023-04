Lisboa abre em ligeira subida. EDP Renováveis comanda ganhos

Os acionistas da elétrica aprovaram esta quarta-feira a proposta de distribuição de cerca de 795 milhões de euros em dividendos, ou seja, o dividendo bruto é de 0,19 euros por ação.

O PSI abriu a valorizar 0,08%, para os 6.153,97 pontos. Das 16 cotadas do principal índice nacional, dez estão a subir e seis no vermelho.A EDP Renováveis ganha 0,82% para os 20,92 euros e lidera os ganhos, seguida da Corticeira Amorim que sobe 0,59% para os 10,18 euros, e da EDP que valoriza 0,55% para os 5,092 euros.Nos pesos pesados, BCP segue a ganhar 0,32% para 0,2171 euros, depois de a JB Capital ter subido o preço-alvo das ações do banco de 0,36 para 0,38 euros, mantendo a recomendação de "compra", e a Jerónimo Martins sobe 0,30% para os 21,64 euros. Em sentido contrário, a Galp cai 0,64% para os 10,81 euros.As papeleiras que encerraram a ceder ontem, continuam esta manhã no vermelho. A Altri perde 1,03%, para 4,806 euros, enquanto a Navigator cai 0,12%, para 3,330 euros. Apenas a Semapa segue em ligeira subida e valoriza 0,14% para 13,98 euros.Notícia atualizada às 8h27