Lisboa abre em queda com apenas duas cotadas no verde

A bolsa portuguesa abriu no vermelho esta quarta-feira, acompanhando a tendência negativa das principais praças europeias, com os investidores desiludidos com os dados da inflação britânica . O PSI arrancou a ceder 0,35%, para os 5.994,89 pontos.Das 16 cotadas do índice nacional, 12 abriram com perdas, duas em alta e outras duas inalteradas.A Greenvolt lidera as quedas, recuando 2,15%, para os 6,38 euros, no dia em que a Altri entrega aos acionistas 16,64% do capital da empresa liderada por Manso Neto, mediante a distribuição de dividendo em espécie.Com perdas acima de 1% seguem também a Corticeira Amorim, que cai 1,18%, para 10,06 euros, e a EDP Renováveis, que cede 1,02%, até aos 19,46 euros.Entre os pesos pesados, além da EDP Renováveis, o BCP perde 0,59%, cotando nos 0,2176 euros, enquanto a EDP recua 0,34%, até aos 4,719 euros, e a Jerónimo Martins cede 0,26%, para 22,68 euros.A impedir maiores perdas da bolsa nacional, a Galp avança 0,56%, para 10,7 euros, sendo a Ibersol a única outra cotada no verde, com uma subida de 0,29%, para os 7 euros.Semapa e REN seguem inalteradas, a valer 14,1 euros e 2,53 euros.