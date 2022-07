Lisboa abre em queda, em contraciclo com a Europa

Leia Também Lisboa fecha na linha d'água com BCP e grupo EDP a anularem ganhos da Galp e JM

A praça de Lisboa abriu a negociação desta terça-feira em terreno negativo, depois ter iniciado a semana com ganhos ligeiros.O PSI perde 0,14% para 6045,49 pontos, com oito cotadas no vermelho, cinco no verde e duas inalteradas.Os títulos que mais caem são os da Galp, a ceder 0,96%, seguida da REN, a desvalorizar 0,34%, e da EDP, que regista um decréscimo de 0,33%. Ainda a registar perdas está a Altri (-0,23%), a Navigator (0,16%) e a Nos (0,05%).Nas cotadas com mais peso no indíce nacional, o BCP, depois de recuado mais de 3% esta segunda-feira - algo que não sucedia há sete semanas, - segue em queda e vai perdendo 0,19%. Já a Jerónimo Martins desvaloriza 0,09%.A negociar de forma inalterada estão a Sonae e Mota-Engil. A passo que Corticeira Amorim e a EDP Renováveis registam os ganhos mais tímidos, de 0,19% e 0,22%, respetivamente.A liderar o top 3 do indíce nacional estão os CTT a ganhar 0,65%, seguido da Greenvolt a pular 0,64%, que encerrou esta segunda-feira o último dia em que os investidores podiam subscrever ações no âmbito do aumento de capital, e da Semapa a crescer 0,44%.