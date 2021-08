Lisboa abre em queda ligeira com BCP e Galp a pressionar

O PSI-20 abriu a deslizar 0,07%, para os 5.208,81 pontos, num dia em que a Europa arrancou sem rumo definido. Na abertura, apenas quatro das 18 cotadas do índice subiam, enquanto nove recuavam e cinco seguiam inalteradas.A Altri liderava os ganhos no arranque da negociação, com uma valorização de 0,96%, para os 5,27 euros. A dar algum suporte ao índice estavam também a EDPR, que subia 0,30%, até aos 20,26 euros, e a Jerónimo Martins, que avançava 0,06%, para 17,54 euros. A quarta cotada em terreno positivo era a EDP, que valorizava 0,04%, para 4,502 euros.A penalizar o índice, contudo, estavam os pesos pesados BCP, com uma queda de 0,62%, para 12,76 cêntimos, bem como a Sonae, que cedia 0,23%, para 0,876 euros, aliviando dos máximos desde o início de 2020, e a Galp, que deslizava 0,14%, até aos 8,638 euros.As maiores quedas, no entanto, eram protagonizadas pela Ramada, com um recuo de 2,70%, para 5,76 euros, e Pharol, com uma queda de 1,09%, até aos 9,99 cêntimos.Nota ainda para a descida de 0,45% da Navigator, que cotava nos 3,074 euros, e dos CTT, que perdiam 0,11%, para os 4,44 euros.