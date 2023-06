Lisboa abre em sentido positivo com apenas uma cotada no vermelho

A EDP detém agora 71,27% do capital social da EDPR, quando antes da operação controlava 71,20%.

A bolsa de Lisboa começou esta terça-feira a negociar em terreno positivo, dando continuidade à sessão desta segunda-feira e deixando para trás as cinco sessões consecutivas de quedas na semana passada.O PSI sobe 0,43% para 5.934,16 pontos, com apenas uma cotada no vermelho, três inalteradas, a Ren, Corticeira Amorim e Altri, e 12 no verde.Os CTT vão liderando os ganhos ao valorizar 1,32% para 3,45 euros, acompanhados pela Mota-Engil a subir 1,21% até aos 2,09 euros, depois de ontem ter avançado quase 2,5% ao anunciar a assinatura de um conjunto de contratos em África no valor de cerca de 650 milhões de euros.A encerrar o pódio está a Galp a subir 0,94% para 10,75 euros, seguida pelo BCP a valorizar 0,8% para 0,2144 euros.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins avança 0,47% para 25,54 euros, ao passo que a EDP soma 0,22% para 4,51 euros.Nas quedas está apenas a EDP Renováveis que recua 0,08% para 18,66 euros, depois de a casa-mãe ter anunciado um reforço da participação no capital da renováveis, através de um dividendo "scrip".