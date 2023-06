Lisboa abre em subida ligeira com ajuda da Galp e CTT

A

empresa, que explora cadeias de "fast food" como a Pizza Hut ou KFC, vai pagar um dividendo bruto de 0,70 euros a 20 de junho. As ações da Ibersol começam a negociar sem direito a dividendo (ex-dividendo) a partir de 16 de junho.

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira a valorizar, tal como as restantes praças europeias. O PSI sobe 0,05% para 5.987,57 pontos, com sete cotadas no verde, sete no vermelho e duas inalteradas, a Semapa e a Ibersol.Entre as cotadas que abriram em terreno positivo, destaque para a Galp que avança 0,85% para 10,64 euros e os CTT que ganham 0,9% para 3,365 euros. Ainda no verde estão a Jerónimo Martins que soma 0,73% para 24,80 euros e a EDP Renováveis que sobe 0,39% para 19,535 euros.No sentido inverso, a Greenvolt regista a maior queda, de 1,06% para 6,535 euros, a Mota-Engil perde 0,98& para 2,07 euros, o BCP cede 0,9% para 0,2096 euros, a Altri desliza 0,44% para 4,112 euros e a EDP desvaloriza 0,34% para 4,656 euros.Tanto a Semapa como a Ibersol abriram a sessão desta terça-feira de feriado em Lisboa inalteradas.