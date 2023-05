Lisboa abre na linha d'água e permanece em mínimos de um mês

A bolsa de Lisboa abriu a negociação desta quinta-feira a negociar na linha d'água, ou seja, praticamente inalterada, em mínimos de 4 de abril, à semelhança dos principais índices europeus.O PSI recua 0,01% para 6.067,42 pontos, com nove cotadas no verde, quatro no vermelho e três inalteradas, a Greenvolt, que segue em mínimos de março do ano passado, a Ibersol e a Corticeira Amorim.A registar a maior queda está a Mota-Engil, que perde 1,12% para 1,948 euros, seguida pela Sonae, que desce 1,07% nos 1,021 euros e a Jerónimo Martins que recua 0,79% para 22,52 euros.Ainda nos pesos pesados, o BCP recua 0,36% até aos 0,2212 euros, ao passo que a EDP cede 0,27% nos 4,883 euros, no dia em que apresenta as contas do primeiro trimestre após o fecho da sessão, juntamente com os CTT (-0,54%).A registar ganhos está a Galp, que sobe 1,48% para 10,625 euros, acompanhada pela REN a subir 0,58% para 2,615 e a Altri a somar 0,3% nos 4,758 euros. Já a EDP Renováveis avança 0,085 até aos 19,68 euros.