Lisboa abre negativa com metade das cotadas no vermelho

O PSI-20 arrancou a sessão de hoje a ceder 0,13%, para os 5471,07 pontos, pressionado pela queda em metade das 18 cotadas. Em alta abriram sete empresa e outras duas - Novabase e Semapa - seguiam inalteradas.A pressionar o índice estão algumas das cotadas com maior peso, casos da Galp, que perde 0,49%, para 8,476 euros, Jerónimo Martins, que cede 0,47%, até aos 18,13 euros.Também o BCP cai 0,30%, para 13,20 cêntimos, e a EDP, que ontem anunciou uma emissão de dívida verde , desliza 0,38%, cotando nos 4,77 euros.A maior queda, contudo, pertence à Altri, que recua 0,72%, para os 5,515 euros.A impedir um tombo maior no índice estão, principalmente, os CTT, que avançam 0,53%, para 4,715 euros, a Corticeira Amorim, que ganha 0,50% para 12 euros exatos, e ainda a EDP Renováveis, com uma valorização de 0,09%, para 22,96 euros, e a Sonae, que sobe 0,05%, para 91,75 cêntimos, após ter anunciado a compra de uma empresa de produtos vegan por 75 milhões de euros.