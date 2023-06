Lisboa abre no verde com ajuda da Mota-Engil e da Corticeira Amorim

A Mota-Engil lidera pelo terceiro dia consecutivo e valoriza 0,93% para 2,16 euros. Segue-se a Corticeira Amorim que ganha 0,92% para 9,90 euros por ação. Destaque ainda para dois pesos pesados que abriram a negociar no verde — a Jerónimo Martins sobe 0,66% para 24,50 euros e a EDP Renováveis avança 0,08% para 19,215 euros.

Além do braço verde da EDP, outras duas elétricas negoceiam positivas, com a REN a subir 0,2% para 2,55 euros e a Greenvolt a ganhar 0,16% para 6,24 euros por ação.Do lado das quedas, as papeleiras acordaram no vermelho. A Altri lidera a perder 0,59% para 4,04 euros, seguida da Navigator que cede 0,49% para 3,228 euros e da Semapa que desliza 0,45% para 13,38 euros.Três dos pesos pesados também negoceiam negativos, com a Galp a ceder 0,42% para 10,615 euros, o BCP a cair 0,19% para 0,2106 euros e a EDP a desvalorizar 0,13% para 4,63 euros por ação.Notícia atualizada às 08:27