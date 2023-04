Lisboa abre no verde e perto de máximos de sete meses. Nos lidera ganhos

A praça portuguesa arrancou a última sessão antes da pausa pascal - a negociação apenas regressa na terça-feira, 11 de abril - em terreno positivo, acompanhando a tendência de bolsas como Paris e Amesterdão. O PSI gannha 0,31%, para 6.101,12 pontos, próximo do máximo intradiário desde 30 de agosto registado ontem. Das 16 cotadas do índice nacional, 11 registam ganhos, quatro perdem e a Ibersol segue inalterada.A Nos, que ontem aprovou a distribuição de um dividendo de 43 cêntimos por ação a 21 de abril, lidera as subidas ao avançar 1,98%, para 4,424 euros. Também a Sonae se destaca com um ganho de 1,17%, até aos 0,9905 euros.A ajudar à abertura no verde estão ainda cotadas de peso como a Galp, que avança 0,87%, para 11,06 euros, a EDP, que sobe 0,2%, até aos 5,064 euros, bem como EDP Renováveis e Jerónimo Martins, que ganham ambas 0,09%, e o BCP, que valoriza 0,05%, para 0,2049 euros, depois de ontem ser conhecido que o seu banco polaco, o Bank Millennium vai reforçar provisões.