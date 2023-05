Lisboa abre no verde impulsionada pela Mota-Engil e EDP

um acordo de princípio sobre o tecto da dívida dos Estados Unidos, de modo a evitar um incumprimento.

s ações da empresa começam a negociar sem direito a dividendo. A papeleira vai distribuir um dividendo bruto de 0,2812 euros por ação, relativos aos lucros do ano passado. No total serão distribuídos 199,98 milhões de euros.



Também no vermelho estão a Corticeira Amorim e a Semapa, que perdem 0,99% e 0,71%, a valer 10,04 e 13,92 euros, respectivamente.



Apenas a Ibersol abriu a semana inalterada.

A bolsa portuguesa abriu em ligeira subida esta segunda-feira, acompanhando a tendência positiva das restantes principais praças europeias, com os investidores animados após ter sido alcançadoO PSI arrancou a ganhar 0,09%, para os 5.871,18 pontos. Das 16 cotadas do índice nacional, 12 abriram no verde, três em queda e uma inalterada.A liderar os ganhos está a Mota-Engil com 1,45% para 1,964 euros, seguida pela EDP Renováveis com 1,35% para 19,145 euros e pela casa mãe com 1,10% para 4,594 euros.Os restantes pesos pesados também abriram positivos, com a Galp a avançar 0,72% para 10,47 euros, o BCP a valorizar 0,61% para 0,2137 euros e a Jerónimo Martins a subir 0,18% para 22,56 euros.Do lado contrário, a Navigator tomba 7,61% para 3,158 euros, no dia em que a