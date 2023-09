Lisboa abre no verde. Nos lidera ganhos após "research"

Depois de dois dias de perdas, a bolsa de Lisboa abriu no verde, em sentido contrário às congéneres europeias que se encontravam a negociar na abertura.O PSI sobe 0,15% para 6.136,44 pontos, com nove cotadas no verde, cinco no vermelho e duas inalteradas, os CTT e a Corticeira Amorim.A registar os maiores ganhos está a Nos que sobe 1,36% para 3,586 euros, após esta segunda-feira a Société Générale ter iniciado a cobertura das ações da empresa de telecomunicações com uma recomendação de compra e um preço-alvo de 4,20 euros.Ainda no pódio das subidas está a Mota-Engil que valoriza 1,12% até aos 3,165 euros e a Jerónimo Martins que sobe 0,56% para 21,52 euros.Entre os pesos pesados, a EDP soma 0,5% para 4,182 euros e a EDP Renováveis avança 0,06% até aos 16,3 euros. Já a Galp sobe 0,21% para 14,065 euros, estando a renovar máximos de fevereiro de 2020, numa altura em que os preços do petróleo têm registado uma subida significativa desde meados de junho.Em sentido contrário à tendência está a Greenvolt que perde 1,11% para 5,815 euros, no dia em que apresenta contas do segundo trimestre, juntamente com a Ibersol (0,29%). Ainda nas maiores quedas estão a Sonae que recua 0,63% para 0,942 euros e a Altri que cede 0,46% para 4,34 euros.Já o BCP desliza 0,08% até aos 0,2522 euros.(Notícia atualizada às 8:37)