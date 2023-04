Lisboa abre no verde. Surpresa da OPEP+ leva Galp a maior ganho em 11 meses

A bolsa portuguesa arrancou o segundo trimestre do ano em terreno positivo, impulsionada pelo salto de mais de 5% nas ações da Galp. O PSI avança 0,59%, para os 6.082,36 pontos com 11 cotadas em alta, quatro no vermelho e uma - a Navigator - inalterada.A liderar os ganhos está a Galp, que avança 5,07%, para os 10,99 euros. A petrolífera, que tal como as suas pares globais está a beneficiar do anúncio surpresa de um corte de produção de crude por parte da OPEP+, chegou a ganhar 5,51%, a maior subida intradiária em 11 meses. O anúncio do cartel de produtores petrolíferos este domingo levou os preços do crude a disparar cerca de 8%, tendo, entretanto, aliviado a subida para valores entre os 5 e os 6%.O grupo EDP também ajudou aos ganhos do PSI com a EDP Renováveis a subir 0,52%, para 21,2 euros, e a EDP a valorizar 0,48%, até aos 5,04 euros.Ainda pela positiva, a Sonae avança 0,5%, para 1,01 euros.A limitar o desempenho do índice nacional, os pesos pesados BCP e Jerónimo Martins, caem 0,98% e 0,46%, respetivamente. A maior queda, contudo, pertence à Ibersol, que tomba 4,53%, para os 6,32 euros.