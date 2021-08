Lisboa abre no vermelho apesar de ganhos do Grupo EDP e da Jerónimo Martins

O PSI-20 iniciou a semana a ceder 0,11%, para os 5.128,61 pontos, apesar da abertura positiva de pesos pesados como o grupo EDP, Jerónimo Martins e BCP. A queda nas ações da Galp, Sonae, CTT e das papeleiras pesaram mais no arranque da negociação.A EDPR lidera os ganhos, ao subir 0,40%, para 20,14 euros, seguida de perto pela EDP, com uma valorização de 0,38%, para os 4,502 euros. Ainda em alta seguem os pesos pesados Jerónimo Martins, que avança 0,29%, para 17,255 euros, e BCP, que sobe 0,08%, até aos 12,55 cêntimos.No entanto, o índice foi pressionado pelas quedas de cotadas como a Corticeira Amorim (-1,75%, para 11,26 euros) e, principalmente, REN, que cede 0,63% para 2,375 euros, Galp, que cai 0,54%, para 8,40 euros, e Sonae, que perde 0,54%, cotando nos 83,05 cêntimos.Também no vemelho estão os CTT, que recuam 0,53%, para 4,725 euros, após a escalada de mais de 8% na sexta-feira, bem como as cotadas do setor do papel: Navigator (-0,40% para 3,016 euros) e Altri (-0,29% para 5,105 euros).