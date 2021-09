Lisboa abre no vermelho com apenas quatro cotada positivas. Nos lidera perdas

O PSI-20 abriu a ceder 0,68% e alargou entretanto as perdas para 0,98%, caindo até aos 5.372,29 pontos. A praça portuguesa acompanha a tendência negativa na Europa em vésperas da reunião do BCE e pressionada ainda pelas quedas da véspera em Wall Street.A liderar as descidas está a Nos, que recua 2,48%, para 3,454 euros. A operadora está a ser penalizada pela redução da recomendação do Goldman Sachs.Também com quedas assinaláveis, os CTT cedem 2,12%, para 4,62 euros, enquanto cotadas de grande peso no índice como o BCP (-1,36%), EDPR (-1,51%), EDP (-0,92%), Galp (-1,02%) e Jerónimo Martins (-0,22%) pressionam o desempenho da praça alfacinha.Em alta seguem apenas a Semapa, que avança 0,94%, a Ramada, com uma subida de 0,34%, a Pharol, com um ganho de 0,10%, e a Altri, que valoriza 0,09%.