Lisboa abre no vermelho com BCP a renovar mínimos de cinco semanas

O principal índice da bolsa portuguesa arrancou a semana no vermelho, acompanhando o sentimento negativo vivido na Europa após um responsável da Fed ter indicado que a Reserva Federal poderá subir as taxas de juro diretoras já no final de 2022.Na abertura, o PSI-20 cedia 0,38%, para os 5.041,22 pontos, com 12 cotadas no vermelho, uma inalterada e cinco em terreno positivo.As ações mais penalizadas eram as da Navigator, que recuavam 2,23%, para os 2,802 euros, e as do BCP, que caíam 1,79%, renovando mínimos de cinco semanas nos 14,25 cêntimos.Ainda com quedas acima de 1% seguiam os papéis da Mota-Engil (-1,55%) e Nos (-1,16%).No setor energético, a REN perdia 0,43%, para os 2,295 euros, enquanto a EDP perdia 0,28%, para os 4,555 euros, e a Galp recuava 0,21%, até aos 9,578 euros. A destoar, a EDP Renováveis avançava 0,37%, cotando nos 18,89 euros.O setor do retalho dividia-se: a Sonae perde 0,38%, para 0,786 euros, enquanto a Jerónimo Martins sobe 0,45%, para 15,75 euros.Nota ainda para os CTT, que aliviam dos sucessivos máximos desde 2017 e caem 0,11%, para os 4,355 euros.