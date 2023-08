Lisboa abre no vermelho com energia a pressionar

A bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, à semelhança das congéneres europeias que negoceiam a esta hora, penalizada pelos pesos pesados no setor da energia.O PSI recua 0,29% para 5.993,7 pontos, com 11 cotadas no vermelho, três no verde e duas inalteradas, a Corticeira Amorim e Semapa.A Altri é a que mais cai e perde 1,19% para 4,192 euros, ao passo que a EDP Renováveis vai renovando mínimos de março de 2021 ao descer 1,02% para 16,545 euros.Ainda nas maiores quedas estão a Mota-Engil que perde 0,82% para 2,43 euros e a Greenvolt que recua 0,81% para 6,095 euros.Entre os pesos pesados a EDP deslizou 0,43% para 4,132 euros, a Galp desceu 0,29% até aos 11,97 euros e a Jerónimo Martins cede 0,08% para 24,16 euros.Em sentido oposto, a Ibersol lidera os ganhos ao avançar 0,29% até aos 6,8 euros, depois de na quarta-feira ter subido quase 2%. O BCP ganha 0,16% para 0,2466 euros e a Navigator soma 0,12% para 3,208 euros.