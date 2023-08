Lisboa abre no vermelho com Galp a comandar perdas

A bolsa de Lisboa abriu no vermelho, com o PSI a desvalorizar 0,24% para os 6.066,32 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, oito registam perdas, quatro ganhos e quatro estão inalteradas.A Galp é a empresa que mais pressiona o índice lisboeta. A petrolífera desliza 1,05% para 12,25 euros, num dia em que os preços do petróleo seguem a desvalorizar com os investidores à espera de novos dados da Agência Internacional de Energia (IEA na sigla em inglês).Do lado das perdas acordou também a Mota-Engil, a ceder 1,03% para 2,405 euros, a Sonae, a cair 0,82% para 0,966 euros e a Corticeira Amorim, a recuar 0,78% para 10,16 euros.A completar a lista estão também a Altri, a ceder 0,52% para 4,178 euros, o BCP - um dos cinco pesos pesados -, que perde 0,33% para 0,2440 euros, a Navigator (-0,25% para 3,200 euros) e a EDP (-0,09% para 4,212 euros).Já a EDP Renováveis - a cotada com mais peso no PSI - é a empresa que mais valoriza, com uma subida de 0,64% para 17,255 euros, seguida pela Semapa, que sobe 0,62% para 13,06 euros. A Nos e a Jerónimo Martins também abriram do lado dos ganhos, com avanços de 0,24% e 0,08% para os 3,326 euros e 24,24 euros, respetivamente.Os CTT, a Greenvolt, a Ibersol e a REN iniciaram a sessão inalteradas nos 3,44 euros, 6,375 euros, 6,82 euros e 2,475 euros, respetivamente.Notícia atualizada às 08h24